Samedi live music au Lounge avec les Supernanas, La Table de l’Europe Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec Rose Culotte
La Table de l'Europe Le Lounge 1 place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-04-18
2026-04-18
Concert Electro Pop avec Rose Culotte.
Le concert se déroulera dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes mais aussi assiettes à partager et dessert.
Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée. .
La Table de l’Europe Le Lounge 1 place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62
