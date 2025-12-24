Samedi live music au Lounge avec les Supernanas, La Table de l’Europe Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec Rose Culotte

La Table de l’Europe Le Lounge 1 place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert Electro Pop avec Rose Culotte.

Le concert se déroulera dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes mais aussi assiettes à partager et dessert.

Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée. .

La Table de l’Europe Le Lounge 1 place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Samedi live music au Lounge avec Rose Culotte

L’événement Samedi live music au Lounge avec Rose Culotte Villeréal a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Coeur de Bastides