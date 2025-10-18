Samedi live music au Lounge avec The Pils La Table de l’Europe Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec The Pils

La Table de l’Europe Le Lounge 1 place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Moustaches et pattes d’eph, le meilleur des classiques rock 60’s/ 70’s réuni dans un power trio efficace.

Le concert se déroulera dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes et petite restauration sur place.

Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée.

English : Samedi live music au Lounge avec The Pils

Mustaches and bell-bottoms, the best of classic 60’s/70’s rock in an effective power trio.

The concert will take place in a cosy setting, with a cocktail bar, wines, champagnes and snacks.

As seating is limited, reservations are strongly recommended.

German : Samedi live music au Lounge avec The Pils

Schnurrbärte und Koteletten, das Beste der klassischen 60er/70er Rockmusik vereint in einem effektiven Power-Trio.

Das Konzert findet in einem gemütlichen Rahmen mit Cocktailbar, Wein, Champagner und kleinen Snacks statt.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine Reservierung dringend empfohlen.

Italiano :

Baffi e pantaloni a campana, il meglio dei classici del rock anni ’60/’70 in un efficace power trio.

Il concerto si svolgerà in un ambiente accogliente, con cocktail bar, vino, champagne e snack.

I posti sono limitati, quindi si consiglia vivamente di prenotare.

Espanol :

Bigotes y pantalones de campana, lo mejor de los clásicos del rock de los 60/70 en un eficaz power trío.

El concierto tendrá lugar en un ambiente acogedor, con bar de cócteles, vino, champán y aperitivos en el local.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar.

