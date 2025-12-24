Samedi live music au Lounge avec Trio Noctambule, Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec Trio Noctambule

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 10 EUR

2026-04-04





Le Trio Noctambule revisite les standards de jazz, chansons françaises et anglo-saxonnes.

Le concert se déroulera dans un cadre cosy avec bar à cocktail , vins , champagnes et petite restauration sur place.

Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement conseillée. .

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62

