Samedi live music au Lounge avec Umbrella, Le Lounge Villeréal

Samedi live music au Lounge avec Umbrella

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez vibrer au rythme du groupe Umbrella dans le cadre feutré de notre espace Lounge.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, idéale pour siroter un cocktail ou partager un verre entre amis dans une atmosphère pop-rock et acoustique.

Nombre de places limité, réservation conseillée.

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 89 62

English : Samedi live music au Lounge avec Umbrella

Come and vibrate to the rhythm of the band Umbrella in the hushed atmosphere of our Lounge area.

A convivial evening, ideal for sipping a cocktail or sharing a drink with friends in a pop-rock and acoustic atmosphere.

Limited number of places, booking recommended.

