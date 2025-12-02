SAMEDI LUDO – CENTRE SOCIAL CLEUNAY Centre Social Cleunay Rennes Samedi 13 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Retrouvez-nous le samedi 13 décembre au Centre Social pour une après-midi jeux de Nöel !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T19:00:00.000+01:00

Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine