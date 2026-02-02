Samedi ludo Rue Henri Dignac Égletons
Samedi ludo samedi 25 avril 2026.
Samedi ludo
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Découvrez vos futurs jeux préférés à la bibliothèque avec la librairie Chantepages !
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
