Samedi ludo Rue Henri Dignac Égletons

Samedi ludo

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez vos futurs jeux préférés à la bibliothèque avec la librairie Chantepages !

Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Samedi ludo

L’événement Samedi ludo Égletons a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières