Récital organisé au profit de la restauration de l’orgue du facteur rennais Jean-Baptiste Claus (inauguration en 1887). Un petit pas de côté vous permettra de profiter d’un moment musical à l’occasion de votre déambulation dans les couleurs et la rumeur du marché hebdomadaire du samedi.

Programme 2025 :

– 05 juillet Trio Per-Vari Kervarec

– 12 juillet Jean-Pierre Maudet organiste de la cathédrale de Vannes et Glenn Gouthe uillean pipes

– 19 juillet Jean-René André organiste de la cathédrale de Rennes

– 26 juillet Blandine Piccinini organiste à Toulouse et Jean-François Dupont flûtiste

– 02 août Gildas, Vijay Rousseau

– 09 août Gorgio Revelli professeur d’orgue au conservatoire de Nice .

Église Saint-Pierre

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 98 46

