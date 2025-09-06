RENCONTRE SAMEDI MIDI AUX CAVES NOTRE-DAME Sète

2, rue Frédéric Mistral Sète Hérault

Vernissage de l’exposition des peintures de Malgorzata Margot Montenoise. Exposition jusqu’au 5 octobre.

2, rue Frédéric Mistral Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 80 32 20 philippe.delran@cavesnotredame.com

English :

Opening of Malgorzata Margot Montenoise’s painting exhibition. On view until October 5.

German :

Vernissage der Ausstellung der Gemälde von Malgorzata Margot Montenoise. Ausstellung bis zum 5. Oktober.

Italiano :

Inaugurazione della mostra di dipinti di Malgorzata Margot Montenoise. In mostra fino al 5 ottobre.

Espanol :

Inauguración de la exposición de pinturas de Malgorzata Margot Montenoise. Expuesta hasta el 5 de octubre.

