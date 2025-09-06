RENCONTRE SAMEDI MIDI AUX CAVES NOTRE-DAME Sète
RENCONTRE SAMEDI MIDI AUX CAVES NOTRE-DAME Sète samedi 6 septembre 2025.
RENCONTRE SAMEDI MIDI AUX CAVES NOTRE-DAME
2, rue Frédéric Mistral Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Vernissage de l’exposition des peintures de Malgorzata Margot Montenoise. Exposition jusqu’au 5 octobre.
.
2, rue Frédéric Mistral Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 80 32 20 philippe.delran@cavesnotredame.com
English :
Opening of Malgorzata Margot Montenoise’s painting exhibition. On view until October 5.
German :
Vernissage der Ausstellung der Gemälde von Malgorzata Margot Montenoise. Ausstellung bis zum 5. Oktober.
Italiano :
Inaugurazione della mostra di dipinti di Malgorzata Margot Montenoise. In mostra fino al 5 ottobre.
Espanol :
Inauguración de la exposición de pinturas de Malgorzata Margot Montenoise. Expuesta hasta el 5 de octubre.
L’événement RENCONTRE SAMEDI MIDI AUX CAVES NOTRE-DAME Sète a été mis à jour le 2025-08-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE