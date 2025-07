Samedi music! Falaise

Samedi music! Falaise samedi 19 juillet 2025.

Samedi music!

Place Belle Croix Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-08-30 13:00:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Venez profiter de concerts gratuits sur la Place Belle Croix de 10h à 13h.

Venez profiter de concerts gratuits sur la Place Belle Croix de 10h à 13h. .

Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

English : Samedi music!

Come and enjoy free concerts on Place Belle Croix from 10am to 1pm.

German : Samedi music!

Genießen Sie von 10:00 bis 13:00 Uhr kostenlose Konzerte auf dem Place Belle Croix.

Italiano :

Venite a godervi i concerti gratuiti in Place Belle Croix dalle 10.00 alle 13.00.

Espanol :

Venga a disfrutar de conciertos gratuitos en la Place Belle Croix de 10:00 a 13:00 horas.

L’événement Samedi music! Falaise a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Falaise Suisse Normande