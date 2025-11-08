Samedi Piétons de novembre au centre-ville Tarbes

Chaque 1er samedi du mois, le centre-ville devient piéton Venez déambuler dans les rues en toute tranquillité.

Et s’il fait beau, c’est le Grand déballage des commerçants proposé par l’association des commerçants Tellement Tarbes !

Centre piéton rue Foch, de la place de Verdun à la rue François Mousis, rue de Gonnès entre la Halle Brauhauban et la rue Foch, rue Brauhauban piétonne.

AU PROGRAMME

Illumination’s Les Minions

Prenez-vous en photo avec Kévin et Stuart !

Jeux gonflables

Animations

Pour se garer aux abords trop facile !

> 30 minutes gratuites, tous les jours + gratuit à partir de 18h

> Gratuité du stationnement de surface le samedi après-midi (à partir de midi)

> Gratuité du parking Brauhauban le samedi après-midi (de 13h à 19h)

A noter également la présence des vélos et voitures électriques en libre-service de TLP Mobilités, accessibles depuis Brauhauban et Marcadieu.

au centre-ville TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 77 36 49 14 contact@tellement-tarbes.com

English :

Every 1st Saturday of the month, the town center becomes a pedestrian zone: come and stroll through the streets in complete peace and quiet.

And if the weather’s fine, there’s the Grand déballage des commerçants, organized by the Tellement Tarbes merchants’ association!

Pedestrian zone: rue Foch, from place de Verdun to rue François Mousis, rue de Gonnès between Halle Brauhauban and rue Foch, rue Brauhauban pedestrian zone.

ON THE PROGRAM

Illumination’s Les Minions

Take a photo with Kévin and Stuart!

Inflatable games

Entertainment

Parking in the vicinity: too easy!

> 30 minutes free, every day + free from 6pm

> Free surface parking on Saturday afternoons (from midday)

> Free Brauhauban parking on Saturday afternoons (from 1pm to 7pm)

Also note the presence of TLP Mobilités self-service bicycles and electric cars, accessible from Brauhauban and Marcadieu.

German :

Jeden ersten Samstag im Monat wird das Stadtzentrum zur Fußgängerzone: Schlendern Sie in aller Ruhe durch die Straßen.

Und wenn das Wetter schön ist, gibt es den Grand déballage des commerçants, der von der Händlervereinigung Tellement Tarbes angeboten wird!

Fußgängerzentrum: Rue Foch, von der Place de Verdun bis zur Rue François Mousis, Rue de Gonnès zwischen der Halle Brauhauban und der Rue Foch, Rue Brauhauban als Fußgängerzone.

AU PROGRAMM

Illumination’s Die Minions

Machen Sie ein Foto mit Kévin und Stuart!

Aufblasbare Spiele

Animationen

Parken in der Nähe: zu einfach!

> 30 Minuten kostenlos, jeden Tag + kostenlos ab 18 Uhr

> Kostenloses Parken auf der Oberfläche am Samstagnachmittag (ab 12 Uhr)

> Kostenlose Nutzung des Parkplatzes Brauhauban am Samstagnachmittag (von 13 bis 19 Uhr)

Beachten Sie auch die Selbstbedienungsfahrräder und Elektroautos von TLP Mobilités, die von Brauhauban und Marcadieu aus zugänglich sind.

Italiano :

Ogni 1° sabato del mese, il centro della città diventa pedonale: venite a passeggiare per le strade in tutta tranquillità.

E se il tempo è bello, c’è il Grand déballage des commerçants organizzato dall’associazione dei commercianti di Tellement Tarbes!

Centro pedonale: rue Foch, da place de Verdun a rue François Mousis, rue de Gonnès tra Halle Brauhauban e rue Foch, rue Brauhauban pedonalizzata.

IN PROGRAMMA

Les Minions di Illumination

Fate una foto con Kévin e Stuart!

Giochi gonfiabili

Animazione

Parcheggio nelle vicinanze: troppo facile!

> 30 minuti gratuiti, tutti i giorni + gratis dalle 18:00

> Parcheggio gratuito in superficie il sabato pomeriggio (da mezzogiorno)

> Parcheggio gratuito nel parcheggio di Brauhauban il sabato pomeriggio (dalle 13.00 alle 19.00)

Da notare anche la presenza di biciclette e auto elettriche self-service di TLP Mobilités, accessibili da Brauhauban e Marcadieu.

Espanol :

Todos los primeros sábados de mes, el centro de la ciudad se convierte en peatonal: venga a pasear por sus calles con toda tranquilidad.

Y si hace buen tiempo, no se pierda el Grand déballage des commerçants, organizado por la asociación de comerciantes Tellement Tarbes

Centro peatonalizado: calle Foch, de la plaza de Verdún a la calle François Mousis, calle de Gonnès entre Halle Brauhauban y calle Foch, calle Brauhauban peatonalizada.

EN EL PROGRAMA

Les Minions de Illumination

¡Hazte una foto con Kévin y Stuart!

Juegos hinchables

Entretenimiento

Aparcamiento en las inmediaciones: ¡demasiado fácil!

> 30 minutos gratis, todos los días + gratuito a partir de las 18 h

> Aparcamiento gratuito en superficie los sábados por la tarde (a partir de las 12 h)

> Aparcamiento gratuito en el parking Brauhauban los sábados por la tarde (de 13:00 a 19:00)

Tenga en cuenta también la presencia de bicicletas y coches eléctricos de autoservicio TLP Mobilités, accesibles desde Brauhauban y Marcadieu.

