Samedi Piétons TARBES Tarbes

Venez profiter de nombreuses animations lors de cette journée spéciale La ferme en folie
Animations gratuites proposées par la ville de Tarbes, Tellement Tarbes et TarbeShopping.
Grand déballage des commerçants proposé par l’association des commerçants Tellement Tarbes !
Parking gratuit tout l’après-midi !
30 minutes gratuites, tous les jours
Samedi après-midi gratuit en zone rouge et samedi toute la journée, gratuit en zone verte
parking Brauhauban et Verdun gratuit le samedi après-midi (de 13h à 19h)
Parcours piéton
Centre piéton rue Foch, du tribunal à la rue François Mousis, rue de Gonnès entre la halle Brauhauban et la rue Foch, rue Brauhauban piétonne.
A noter également la présence des vélos et voitures électriques en libre-service de TLP Mobilités, accessibles depuis Brauhauban et Marcadieu.
TARBES Rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 77 36 49 14 contact@tellement-tarbes.com
English :
Come and enjoy a wide range of activities on this special La ferme en folie day
Free events organized by the city of Tarbes, Tellement Tarbes and TarbeShopping.
Grand déballage des commerçants proposed by the Tellement Tarbes merchants’ association!
Free parking all afternoon!
30 minutes free, every day
Saturday afternoons free in the red zone and all day Saturday, free in the green zone
brauhauban and Verdun parking lots free on Saturday afternoons (from 1pm to 7pm)
Pedestrian route
Pedestrian center: rue Foch, from the courthouse to rue François Mousis, rue de Gonnès between the Brauhauban market hall and rue Foch, rue Brauhauban pedestrian zone.
Also note the presence of TLP Mobilités self-service bicycles and electric cars, accessible from Brauhauban and Marcadieu.
