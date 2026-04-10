Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 18 avril 2026.
Venez découvrir des expériences de réalité virtuelle avec nos casques
immersifs Valve Index, Oculus Rift S ou PS VR2.
Tous les samedis de 15h à 17h
A partir de 12 ans pendant 20 minutes
Salle de réalité virtuelle (niveau +2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vous voulez aussi jouer aux jeux vidéo ? Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h.
Le samedi après-midi, entrez dans les mondes virtuels !
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
samedi
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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