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Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Samedi réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Yourcenar

Adresse : 41, rue d'Alleray

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles </p>

Venez découvrir des expériences de réalité virtuelle avec nos casques
immersifs Valve Index, Oculus Rift S ou PS VR2.

Tous les samedis de 15h à 17h
A partir de 12 ans pendant 20 minutes
Salle de réalité virtuelle (niveau +2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez aussi jouer aux jeux vidéo ? Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h.

Le samedi après-midi, entrez dans les mondes virtuels !
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
samedi
de 15h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar


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