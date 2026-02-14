Samedi Science : Illusions d’optique, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Samedi Science : Illusions d’optique Samedi 4 avril, 15h45 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T15:45:00+02:00 – 2026-04-04T16:45:00+02:00

Fin : 2026-04-04T15:45:00+02:00 – 2026-04-04T16:45:00+02:00

Atelier: Illusions d’optique

Impossible de ne pas tomber dans le panneau d’une bonne illusion visuelle. Venez explorer, jouer et créer vous-même ces phénomènes ! Entre mouvements, couleurs, profondeurs et formes géométriques impossibles, croyez-vous qu’en sortant vous saurez déjouer les pièges de ces illusions ?

À partir de 7 ans. Durée : 1h

Initiée et coordonnée par le département des Hauts-de-Seine depuis 1996, la manifestation La Science se livre propose à tous les publics de toutes générations plus d’une centaine de rendez-vous scientifiques gratuits et participatifs sur une thématique renouvelée chaque année. L’édition 2026 a pour thème « Science et imaginaires ».

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.fr/lascienceselivre »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Un atelier scientifique et ludique pour découvrir des principes optiques élémentaires CLAVIM science

© Traces