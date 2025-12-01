Samedi, si ça vous dit ! Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger propose une nouvelle édition de « Samedi, si ça vous dit ! », un rendez-vous musical dédié à l’expression personnelle des élèves.

Cette scène ouverte permet à chacun de présenter ses propres compositions ou d’interpréter des œuvres de son choix, dans un cadre bienveillant et stimulant. Les participants seront accompagnés au piano par Gaspard Martin, accompagnateur au conservatoire, qui assure également la coordination de cet événement.

Une belle opportunité de découvrir la diversité des talents et des univers musicaux qui animent les élèves.

Ces concerts ont lieu à l’Auditorium et en Salle 43 du Conservatoire.

Une scène ouverte pour laisser place à la créativité des élèves.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 06 juin 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 04 avril 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 21 mars 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 07 février 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h15 à 17h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h15 à 17h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686