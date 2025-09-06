Samedi sports Parc Roger Salengro Nevers

Samedi sports

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Venez au Parc Roger Salengro le samedi 6 septembre de 10h à 18h pour faire la rencontre d’associations sportives neversoises.

Découvrez les disciplines et assistez à des démonstrations.

Peut-être trouverez-vous votre sport de l’année?!

Animation gratuite et ouverte à tous. .

