Samedi sports Parc Roger Salengro Nevers samedi 6 septembre 2025.
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre
Gratuit
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Venez au Parc Roger Salengro le samedi 6 septembre de 10h à 18h pour faire la rencontre d’associations sportives neversoises.
Découvrez les disciplines et assistez à des démonstrations.
Peut-être trouverez-vous votre sport de l’année?!
Animation gratuite et ouverte à tous. .
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
