Samedi tout petit Bibliothèque Municipale de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux samedi 4 octobre 2025.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Viens écouter les histoires et les comptines avec ton doudou, ce samedi dès 10h, arrivez quand vous voulez et restez le temps que vous souhaitez. Fin à 11h30.

Pour les 0-3 ans et leurs parents.

Bibliothèque Municipale de Pont-de-Vaux 11 Rue Morand, 01190 Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0385380262 https://reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.pontdevaux;https://www.instagram.com/bibliothequepontdevaux/

