Samed’Inti – Repas low-tech & convivial – Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes, 24 mai 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:30 – 14:30

Gratuit : non de gratuit à 10 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/inti/evenements/samed-inti-mai-repas-low-tech-convivial Tout public

Qu’est-ce que c’est ? C’est un évènement récurrent imaginé par l’association INTI Energies solidaires pour découvrir dans la convivialité des outils de cuisson low-tech (cuiseurs à bois économes, fours et séchoirs solaires, marmites norvégiennes) lors d’un repas partagé.

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr 0251860404 https://www.helloasso.com/associations/inti/evenements/samed-inti-mai-repas-low-tech-convivial