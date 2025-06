Samed’Inti – Repas low-tech & convivial Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes 28 juin 2025 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-28 10:30 – 14:30

Gratuit : non 5 € / 10 € Tarifs au choix :Tarif solidaire 10 €Tarif tout doux 5 € Inscription sur la billetterie : helloasso.com/associations/inti/evenements/samed-inti-juin-repas-low-tech-convivial Tout public

Chaque dernier samedi du mois, l’association Inti vous invite à participer à son atelier Samed’Inti, un moment convivial pour découvrir et expérimenter des solutions de cuisson écologiques. Venez cuisiner avec le outils de cuisson écologiques, échanger avec l’équipe et explorer des alternatives durables pour une cuisson plus respectueuse de l’environnement. Ouvert à toutes et tous, cet atelier est l’occasion idéale de s’informer et d’agir pour une transition énergétique solidaire !

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr 0251860404 https://inti-energies-solidaires.org/