Gensac

Samedis de Gensac

Vieux-couvent Gensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence de Sabine Miquel

Jeanne Barret (1740-1807), première femme à faire le tour de la terre .

Jeanne Barret, née dans le Morvan migre vers Paris et entre au service de Philibert Commerson, médecin naturaliste renommé… qui sera recruté par Bougainville pour sa grande expédition dans le Pacifique (1766-1769). Déguisée en un jeune valet, elle embarque avec son amant et participe activement à la transcription des observations réalisées par Commerson. Tous deux profitent de l’escale à l’île de France (île Maurice,) en 1774, pour rester à quai. Commerson décède et Jeanne Barré épouse alors Jean Dubernat, militaire originaire de Sainte-Foy-la- Grande. Rentrée en France avec des caisses de trésors scientifiques, elle s’établit en pays foyen en 1775. Au Musée de la Marine Jeanne Barret est associée aux grands navigateurs et sa réputation de botaniste l’a rendue célèbre. .

Vieux-couvent Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine ahpays.branne@gmail.com

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English : Samedis de Gensac

L’événement Samedis de Gensac Gensac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Castillon-Pujols