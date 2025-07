SAMEDIS DÉCOUVERTES TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

SAMEDIS DÉCOUVERTES

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Inscrivez- vous à cet atelier découverte des océans.

Découverte des océans les enfants deviennent des scientifiques, ils explorent le monde marin de manière ludique et éducative. Avec les savants fous.

– A partir de 6 ans, gratuit sur réservation .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 7 64 36 59 61 mediatheque@mairie-roques.fr

English :

Sign up for this ocean discovery workshop.

German :

Melden Sie sich für diesen Workshop an, um die Ozeane zu entdecken.

Italiano :

Iscrivetevi a questo laboratorio di scoperta dell’oceano.

Espanol :

Apúntate a este taller de descubrimiento del océano.

