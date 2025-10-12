Samedis des collections Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes

Samedis des collections Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes samedi 11 avril 2026.

Samedis des collections Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Samedi 11 avril 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes

**Visites libres des collections en continu de 14h à 18h**

Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.

> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu, Allée Henri Poincaré à Rennes.

Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.

**► Le samedi 11 avril 2026 de 14h à 18h.**

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : [https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00.000+02:00

1



Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine