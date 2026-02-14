Samedis des collections, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

Samedis des collections Samedi 14 mars, 14h00 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Visite libre sans inscription

Début : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Visites libres des collections en continu de 14h à 18h

Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.

> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu, Allée Henri Poincaré à Rennes.

Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.

► Le samedi 14 mars 2026 de 14h à 18h.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes Collections universitaires Zoologie