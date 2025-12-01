Samedis des histoires Médiathèque Loctudy
Samedis des histoires samedi 20 décembre 2025.
Samedis des histoires
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
2025-12-20 10:00:00
2025-12-20
En compagnie de l’association Lire et Faire Lire, venez assister à des lectures pour des enfants de 3 à 7 ans.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
