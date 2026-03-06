Samedis des histoires Médiathèque Loctudy
Samedis des histoires Médiathèque Loctudy samedi 7 mars 2026.
Samedis des histoires
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
En compagnie de l’association Lire et Faire Lire, venez assister à des lectures pour des enfants de 3 à 7 ans.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Samedis des histoires
L’événement Samedis des histoires Loctudy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden