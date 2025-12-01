Samedis du musée Musée Semur-en-Auxois

Samedis du musée

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Visite sur la thématique des oiseaux au musée ! Les oiseaux dans les oeuvres, et les oiseaux en salle de zoologie… .

+33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

