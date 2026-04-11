Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois
Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois samedi 18 avril 2026.
Semur-en-Auxois
Samedis du musée
musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Reprise des balades commentées au musée, un samedi après-midi par mois, suivi d’un atelier dessin animé en avril par Adeline Piovoso, artiste plasticienne. La thématique sera le nu, entre les nus académiques masculins, les allégories féminines, les anges et les divinités. .
musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
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L’événement Samedis du musée Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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