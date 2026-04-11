Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Samedis du musée

musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Reprise des balades commentées au musée, un samedi après-midi par mois, suivi d’un atelier dessin animé en avril par Adeline Piovoso, artiste plasticienne. La thématique sera le nu, entre les nus académiques masculins, les allégories féminines, les anges et les divinités. .

musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Samedis du musée

L’événement Samedis du musée Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)