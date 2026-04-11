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Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois

Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois

Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois samedi 18 avril 2026.

Lieu : musée municipal

Adresse : 3 Rue Jean-Jacques Collenot

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Samedis du musée

musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Reprise des balades commentées au musée, un samedi après-midi par mois, suivi d’un atelier dessin animé en avril par Adeline Piovoso, artiste plasticienne. La thématique sera le nu, entre les nus académiques masculins, les allégories féminines, les anges et les divinités.   .

musée municipal 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25  musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Samedis du musée

L’événement Samedis du musée Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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