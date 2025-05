SAMEDIS DU VIN CERS – Cers, 24 mai 2025 07:00, Cers.

Hérault

SAMEDIS DU VIN CERS Esplanade de Bretagne Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Dégustez les vins de nos viticulteurs locaux, accompagnés de tapas dans une ambiance musicale conviviale. Billetterie sur place.

Ce samedi, les « Samedis du vin » posent leurs valises à Cers.

Le concept dégustez les vins de nos viticulteurs locaux accompagnés de tapas. De quoi passer un moment agréable entre amis dans une ambiance musicale conviviale.

Vignerons

– Alma cersius

– Domaine Delonca

– Domaine de la Yole

Restaurateurs

– Brasero

– Épi c’est tout

– La Bergerie

– Culture marine

– Piadina Mia

Groupe de musique Duo Living Rose

Billetterie sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Esplanade de Bretagne

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Taste the wines of our local winemakers, accompanied by tapas in a convivial musical atmosphere. Tickets available on site.

German :

Probieren Sie die Weine unserer lokalen Winzer, begleitet von Tapas in einer geselligen musikalischen Atmosphäre. Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Degustate i vini dei nostri viticoltori locali, accompagnati da tapas in un’atmosfera musicale amichevole. Biglietti disponibili in loco.

Espanol :

Deguste los vinos de nuestros viticultores locales, acompañados de tapas en un agradable ambiente musical. Entradas disponibles in situ.

L’événement SAMEDIS DU VIN CERS Cers a été mis à jour le 2025-05-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE