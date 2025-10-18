Samedis histoire Art déco, déjà 100ans Flers

4 place du Docteur Vayssières Flers Orne

2025-10-18 14:00:00

2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

Partez à la découverte du Flers Art déco ! Après la Première Guerre mondiale, la ville s’est reconstruite en adoptant ce style élégant et moderne des années 1920-1930. En flânant dans le centre, levez les yeux façades géométriques, bow-windows, ferronneries stylisées et motifs floraux vous racontent une époque pleine d’audace. Autour des rues commerçantes et de la place Charleston, plusieurs immeubles témoignent de ce courant architectural raffiné. Quelques villas et anciens commerces complètent le décor, offrant à Flers une touche rétro-chic qui contraste joliment avec son patrimoine plus ancien. Une balade urbaine idéale pour les curieux d’histoire et les amoureux d’architecture !

Visite animée par Hugues Ménès, guide-conférencier. .

+33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

