Samedis jeunesse : Cluedo Géant Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

« Qui a assassiné le président ? »

Nous sommes en 1932, et quelqu’un a assassiné le Président de la République.

Mais qui a commis cet acte ?

Entre Cluedo Géant et Escape game, résolvez l’enquête en rassemblant les indices dispersés au sein de l’Hôtel Beaujon, écoutez des témoignages précieux et résolvez des énigmes qui vous mettront sur la piste du meurtrier.

Vous serez accompagnés de deux personnages d’époques, détectives employés pour résoudre avec vous ce terrible événement.

SAMEDI JEUNESSE – Cluedo Géant : Qui a tué le Président ? ; Crédits : Freepik

Informations pratiques Samedi 13 décembre 2025, de 14h à 16h

Au Centre Paris Anim’ Beaujon (208 rue du Fbg St Honoré, Paris 8e) Pour les ados de 11 à 17 ans

GRATUIT sur inscription : jeunesse@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99

Inscription en ligne

« Qui a assassiné le président ? », un Cluedo Géant pour les ados de 11 à 17 ans au Centre Paris Anim’ Beaujon (paris 8e).

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription : jeunesse@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon