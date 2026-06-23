SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay La Winery, ARSAC Arsac
SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay La Winery, ARSAC Arsac samedi 11 juillet 2026.
Arsac
SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 19:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.
– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés .
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51 evenementiel@winery.fr
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English : SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay
L’événement SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme