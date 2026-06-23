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SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay La Winery, ARSAC Arsac

SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay La Winery, ARSAC Arsac

SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay La Winery, ARSAC Arsac samedi 11 juillet 2026.

Lieu
La Winery, ARSAC
Adresse
1 Rond point des vendangeurs
Ville
33460 Arsac
Département
Gironde
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Arsac

SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 19:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.

– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés   .

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51  evenementiel@winery.fr

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English : SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay

L’événement SAMEDIS VIGNERONS El Supremo Rhum du Paraguay Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme