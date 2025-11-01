Samhain au Château Weekend d’animations historiques Gizeux

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : Dimanche 2025-11-01 10:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01

Le dernier weekend des vacances scolaires, ne manquez pas la fête de Samhain au Château un weekend d’animations inédites, pour découvrir l’Ecosse du XVIIIe siècle comme si vous y étiez !

Danses, combats, costumes, espaces de vie reconstitués, activités pour les enfants … Les animations proposées seront variées et mettrons cette année à l’honneurles contes et légendes traditionnelles … Vous découvrirez ainsi tout le folklore autour de Samhain, fête celtique ancêtre d’Halloween!

A ne pas manquer samedi soir l’initiation aux danses écossaises et le feu de joie de Samhain ! 6 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English :

On the last weekend of the school vacations, don’t miss the Samhain festival at the Château: a weekend of original events, to discover 18th-century Scotland as if you were there!

German :

Verpassen Sie am letzten Wochenende der Schulferien nicht das Samhain-Fest auf der Burg: ein Wochenende voller neuer Veranstaltungen, bei denen Sie das Schottland des 18. Jahrhunderts entdecken können, als wären Sie dabei!

Italiano :

L’ultimo fine settimana delle vacanze scolastiche, non perdetevi il Samhain Festival al Castello: un weekend di eventi originali, per scoprire la Scozia del XVIII secolo come se foste lì!

Espanol :

El último fin de semana de las vacaciones escolares, no se pierda el Festival Samhain en el Castillo: un fin de semana de eventos originales, ¡para descubrir la Escocia del siglo XVIII como si estuviera allí!

