Samhain : Celtic Horrors, le festival de films d’horreur irlandais, écossais et gallois Cinéma Les 3 Luxembourg Paris jeudi 30 octobre 2025.

Quatre films en deux soirées marqueront le début de la « saison sombre » au cinéma Les 3 Luxembourg, Paris 6ème.

Jeudi 30 octobre

19h : The Mill Killers

(Pays de Galles, 100 mn, VOSTF)

Cette ville est hantée. Non pas par des fantômes, mais par des souvenirs.

Quatre filles retournent dans une aciérie abandonnée pour récupérer de l’argent volé. Enfermées à l’intérieur et pourchassées, le secret qui les lie sera ce qui va les déchirer.

21h : Oddity

(Irlande, 98 mn, VOSTF)

Darcy, une jeune femme aveugle travaillant dans un magasin de curiosités, est convaincue qu’elle peut communiquer avec l’au-delà. Après le meurtre de sa sœur jumelle, elle cherche à démasquer l’assassin en utilisant un inquiétant mannequin en bois issu d’une collection d’objets maudits…

Vendredi 31 octobre

19h : Fréwaka

(Irlande, 103 mn, en irlandais sous-titré en français)

L’un des tous premiers film d’horreur en langue irlandaise, Fréwaka s’inspire de la mythologie traditionnelle. Shoo est une aide-soignante à domicile hantée par une tragédie personnelle. Elle est envoyée dans un village isolé pour s’occuper d’une femme agoraphobe qui craint autant ses voisins que les Na Sídhe, des entités sinistres qui, selon elle, l’ont enlevée il y a plusieurs décennies. Alors que les deux femmes développent un lien étrangement profond, Shoo est consumée par la paranoïa, les rituels et les superstitions de la vieille femme, finissant par affronter les horreurs de son propre passé.

21h : Kill

(Ecosse, 90 mn, VOSTF)

Une partie de chasse tourne au drame lorsque trois frères complotent pour éliminer leur père violent.

A l’origine, Halloween est une fête celtique, vieille de plus de 2 500 ans, appelée « Samhain » en gaélique. Cette année, le CCI est ravi de s’associer aux représentations des gouvernements gallois et écossais pour vous proposer ce mini-festival de films intitulé Celtic Horrors.

Du jeudi 30 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant

11,90€ / séance (9,80€ seniors et demandeurs d’emploi/ 8€ étudiants /Cartes UGC, CinéPass et CIP acceptées)

Public adultes.

Date(s) :

Cinéma Les 3 Luxembourg 67 Rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/samhain-celtic-horrors