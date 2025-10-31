Samhain Festival Irlandais Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Samhain Festival Irlandais

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

adhérents La Couveuse

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

L’association « Triple stout » est heureuse de vous donner rendez-vous les 31 octobre et 1er novembre pour la 3e édition de leur festival Samhain (saouine). Venez vibrer au son de la culture irlandaise.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

The « Triple stout » association is delighted to invite you to the 3rd edition of its Samhain festival on October 31st and November 1st. Come and enjoy the sounds of Irish culture.

German :

Der Verein « Triple stout » freut sich, Sie am 31. Oktober und 1. November zur dritten Ausgabe ihres Samhain-Festivals (saouine) begrüßen zu dürfen. Kommen Sie und schwingen Sie sich zu den Klängen der irischen Kultur.

Italiano :

L’associazione « Triple stout » è lieta di invitarvi alla terza edizione del suo festival di Samhain il 31 ottobre e il 1° novembre. Venite a godervi i suoni della cultura irlandese.

Espanol :

La asociación « Triple stout » tiene el placer de invitarle a la 3ª edición de su festival Samhain, los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Venga a disfrutar de los sonidos de la cultura irlandesa.

