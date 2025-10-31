Samhain Fête Celtique Halloween Saint-Pierre-Quiberon
Samhain Fête Celtique Halloween Saint-Pierre-Quiberon vendredi 31 octobre 2025.
Place du Marché Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le Comité des Fêtes de la Presqu’île de Quiberon vous invite à célébrer Samhain, l’ancienne fête celtique aussi connue sous le nom de Halloween !
Samhain signifie littéralement fin de l’été en gaélique.
Au programme
Dès 14H | Stand de maquillage Halloween
14h à 16H | Lectures de contes et histoires pour petits et grands
16H à 17H | Atelier/initiation de danse, par LastDance
17H | Concours de déguisements
17H30 | Pinatas de bonbons à détruire
Et aussi Rituels de Samhain à découvrir, photobooth pour immortaliser vos costumes, buvette et crêpes .
Place du Marché Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 04 47 56 42
