Samhain Fête Celtique Halloween Saint-Pierre-Quiberon

Place du Marché Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-31 14:00:00

2025-10-31

Le Comité des Fêtes de la Presqu’île de Quiberon vous invite à célébrer Samhain, l’ancienne fête celtique aussi connue sous le nom de Halloween !

Samhain signifie littéralement fin de l’été en gaélique.

Au programme

Dès 14H | Stand de maquillage Halloween

14h à 16H | Lectures de contes et histoires pour petits et grands

16H à 17H | Atelier/initiation de danse, par LastDance

17H | Concours de déguisements

17H30 | Pinatas de bonbons à détruire

Et aussi Rituels de Samhain à découvrir, photobooth pour immortaliser vos costumes, buvette et crêpes .

Place du Marché Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 04 47 56 42

