SAMHAIN – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

L’ÉTAGE & LENA PRÉSENTENT : SAMHAINLENA, en collaboration avec l’Étage, présente SAMHAIN, 2ème édition !!Cette année, bien plus qu’Halloween, viens fêter Samhain! Une fête propice aux phénomènes magiques et mystiques dans le temple envoûtant de l’Étage.Cette mystérieuse nuit du 31 Octobre marque le début de la saison sombre, la fin de l’été, et le moment où s’ouvre un passage vers “l’autre monde”.Ensemble, nous aurons la tâche de célébrer cette nuit si particulière et de tenter, par la danse et la magie, de se préparer au mieux à cette nouvelle ère obscure en se ressourçant, ensemble, d’énergies positives.Pour nous guider dans cette célébration, nous avons l’immense plaisir de convier à nos côtés quelques-un.es des meilleur.es sorciers et sorcières de notre monde. Leur venue exceptionnelle à Rennes viendra ensorceler la capitale bretonne et nous transcender. Ueberrest, Thelma, SawsickLive et Lensüb seront nos guides de cérémonie Pour parfaire cette aventure, les artisans de la fête de notre contrée seront également présents : Tattoos, make up, accessoires, breuvages seront à votre disposition, pour une fête endiablée. Venez grimés, venez déguisés car c’est avant tout vous qui ferez de cette soirée une nuit d’anthologie. Photo shoot sur place !! Les meilleurs déguisements remportent des lots Alors rendez-vous le 31 Octobre pour une nuit dantesque qui marquera les esprits Rennais.Le reste, il faut venir pour le vivre!

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35