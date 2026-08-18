Samhain Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Samhain

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Samhain, fête celtique ancienne, marque la fin de la saison des récoltes et le début de l’hiver, souvent associée à la. << nouvelle année >> celtique. À la tombée de la nuit, découvrez comment les Celtes fêtaient cette transition avec de nombreux rituels autour d’un grand feu.

Tarif d’entrée du siteTout public

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Samhain, an ancient Celtic festival, marks the end of the harvest season and the beginning of winter, and is often associated with the Celtic “New Year.” At nightfall, discover how the Celts celebrated this transition with numerous rituals gathered around a large bonfire.

Site admission fee

L’événement Samhain Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS