Samia Orosemane Les histoires de Samia Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement
Samia Orosemane Les histoires de Samia Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement samedi 4 avril 2026.
Samia Orosemane Les histoires de Samia
Samedi 4 avril 2026 de 19h30 à 20h30. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04 20:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Samia revient sur scène avec un spectacle pas tout a fait comme les autres.
Samia revient sur scène avec un spectacle pas tout a fait comme les autres. Un retour différent, mêlant les meilleures de ses histoires les plus marquantes et des nouveautés. Entre rire et émotions et moment de partage, Samia vous embarque dans un moment sincère et généreux.
Ouverture des portes dès 19h00
Sur place Bières, cocktails et planches à partager (options veggie) .
Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Samia returns to the stage with a show unlike any other.
L’événement Samia Orosemane Les histoires de Samia Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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