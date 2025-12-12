Samir Aouad : Casablanca – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 21:00 –

Gratuit : non 11 € à 15 € Tarif plein : 15 € / réduit : 13 € / abonné : 11 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert Trois ans et demi après son premier EP, Samir Aouad revient cette fois au Pannonica avec son premier album sous le bras. Titré du nom de la ville où il est né, Casablanca, nous découvrons une œuvre intime et lumineuse, véritable poème musical. Se dévoilent alors les chapitres d’un journal de vie, nourri d’exil, d’amour, de perte et de renaissance. « Casablanca » est une traversée intérieure, un espace où se mêlent mélancolie et lumière, où Samir Aouad livre une musique profondément humaine, envoûtante, sincère et généreuse. Chaque pièce résonne comme une confession, un souffle d’émotion universelle dans lequel chacun peut reconnaître une part de son propre chemin. un art du rythme à la fois organique et mécanique qui frappe le cœur. > Samir Aouad, oud et composition / Olivier Besson, saxophones / Rémi Allain, contrebasse / Geoffroy Tamisier, trompette / Guillaume Grosbard, violoncelle / Béranger Vantomme, batterie, percussions Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/