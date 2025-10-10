Samir Kennedy et Sean Murray it’s got legs !!! Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Samir Kennedy et Sean Murray it’s got legs !!! Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h.

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 15h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Performance , France, Royaume-Uni, création 2025 Première, en résonance avec La Ménagerie de Verre à Paris.

Préparez-vous à des interprétations vulgaires, viscérales et vampiriques, des numéros perdus qui se cachent dans les profondeurs de nos esprits une revue apparemment interminable de notre existence pédé et pathétique .











A quoi faut-il s’attendre lorsque le glamour de Broadway et la légèreté du cabaret rencontrent la mélancolie d’une série d’objets banals trouvés dans la rue ? Comment réconcilier la radiance des icônes queer les plus populaires à la poésie grave et revendicative de l’underground ? Dans IT’S GOT LEGS!!!!!!, les artistes pluridisciplinaires Samir Kennedy et Sean Murray activent leur fascination commune pour le sale et le glamour, le pathétique et le pervers pour disséquer les rouages de la construction et de la remise en question de l’identité. Sur un plateau qui rassemble des éléments de décor qui n’ont rien d’opulent, les deux artistes britanniques proposent un cabaret chaotique. Prenant pour sujet les classes dominantes autant que la précarité et l’altérité, le duo met en scène des tentatives qui n’aboutissent pas toujours et s’engage par-là dans un processus qui compte davantage que son résultat. Traversée par l’idée de dualité, la performance permet la rencontre avec des mondes singuliers.















Samir Kennedy est un artiste indépendant basé entre Londres et Marseille, travaillant à l’intersection de la chorégraphie, de la performance, du son et de la vidéo. Il découvre la performance lors d’un concert de chorale à l’école primaire, lorsque de sa bouche sort une voix qui semble ne pas être la sienne. Il se tourne rapidement vers le théâtre musical, puis la danse contemporaine, domaine dans lequel il termine ses études à Laban, au Royaume-Uni en 2013, et obtient un diplôme au Centre chorégraphique national de Montpellier en 2023.











Il établit depuis une pratique interdisciplinaire et diversiﬁée, travaillant à l’international dans différents contextes et rôles—en tant que performeur, chorégraphe, metteur en scène, concepteur sonore et dramaturge, dans des théâtres prestigieux ainsi que dans des espaces souterrains, expérimentaux, des clubs et des galeries. Son travail traite de manière critique des thèmes tels que la classe, la race, l’altérité, la queerness et l’abjection, en considérant le corps comme site d’exploration et de subversion de ﬁgures archétypales—le diable, le zombie et le clown. Il interroge la conscience collective et le symbolisme culturel, en utilisant ces ﬁgures comme cadres pour examiner les identités intersectionnelles.











Sean Murray est une personne queer et neurodivergente, née à Édimbourg de parents membres des forces armées, mais ayant vécu à travers le Royaume-Uni et l’Allemagne. Il est artiste de danse et de mouvement, actuellement basé dans le sud-est de Londres. Il a travaillé à l’international dans les domaines de la danse, du théâtre, de l’art vivant, du cinéma et du cabaret, avec des artistes tels que la Candoco Dance Company, Ridley Scott, Jamie xx avec Oona Doherty, Charles Linehan, Julie Cunningham Company, Joe Moran, Lea Anderson, Transcreative, Marina Collard, Blind Summit Puppet Theatre, The People Pile, et bien d’autres encore.













Sa pratique du mouvement se concentre sur la performance improvisée, la navigation à travers les paysages mentaux et physiques, les sensibilités queer, ainsi que la conception de systèmes, structures et jeux basés sur la danse. .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Performance , France, United Kingdom, creation 2025 Première, in resonance with La Ménagerie de Verre in Paris.

German :

Performance , Frankreich, Großbritannien, Uraufführung 2025 Premiere, in Resonanz mit La Ménagerie de Verre in Paris.

Italiano :

Performance , Francia, Regno Unito, creazione 2025 Première, in associazione con La Ménagerie de Verre di Parigi.

Espanol :

Performance , Francia, Reino Unido, creación 2025 Première, en asociación con La Ménagerie de Verre de París.

