Sammy Decoster + Cocodri Saint-Jean-de-la-Ruelle

Sammy Decoster + Cocodri

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sammy Decoster en solo 20h30

Installé aux pieds du Vercors, Sammy Decoster est auteur-compositeur de chansons panoramiques , capable d’embrasser le naturalisme d’un paysage comme de plonger dans les tourments des sentiments (France Inter).

Révélé par Tucumcari , son premier album sorti chez Barclay en 2009, acclamé par la critique pour sa singularité folk-rock chantée en français, il est également membre du duo folk lunaire Facteurs chevaux, reconnu pour sa musique hors des sentiers battus. Auteur de deux albums solos et de deux disques avec Facteurs chevaux, Sammy Decoster est aussi le collaborateur précieux d’autres artistes sur scène et sur disque dont Pomme, Karen Lano et Valparaiso.

Cocodri 21h30

COCODRI (alligaor en langue Cajun) tend un pont entre les 2 rives d’un fleuve imaginaire. Quelque part entre la Loire et le Mississippi. L’animal remonte les courants musicaux, ruisselle dans les valses blues, il sue le bayou, il se gonfle de swing, il bruisse des vagues bluegrass, rap, folk. 12 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

Sammy Decoster solo 8:30pm

Based at the foot of the Vercors mountains, Sammy Decoster is a writer-composer of « panoramic » songs, « capable of embracing the naturalism of a landscape as well as plunging into the torments of feelings » (France Inter).

German :

Sammy Decoster solo 20.30 Uhr

Sammy Decoster, der sich am Fuße des Vercors niedergelassen hat, ist ein Autor und Komponist von « panoramischen » Liedern, die « in der Lage sind, den Naturalismus einer Landschaft zu umarmen wie auch in die Qualen der Gefühle einzutauchen » (France Inter).

Italiano :

Sammy Decoster solo ore 20.30

Con base ai piedi del Vercors, Sammy Decoster è uno scrittore-compositore di canzoni « panoramiche », « capace di abbracciare il naturalismo di un paesaggio così come di immergersi nei tormenti dei sentimenti » (France Inter).

Espanol :

Sammy Decoster en solitario 20.30 h

Afincado a los pies del Vercors, Sammy Decoster es un escritor-compositor de canciones « panorámicas », « capaz de abrazar el naturalismo de un paisaje así como de sumergirse en los tormentos de los sentimientos » (France Inter).

L’événement Sammy Decoster + Cocodri Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45