SAMMY LA MOMIE EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 25 juillet 2025.

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Concert rock et blues des années 60 et 70

La brasserie vous accueille pour des concerts et animations.

Petite restauration sur place .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie brasseriedudounet@gmail.com

English :

Rock and blues concert from the 60s and 70s

German :

Rock- und Blueskonzert der 60er und 70er Jahre

Italiano :

Concerto rock e blues degli anni ’60 e ’70

Espanol :

Concierto de rock y blues de los años 60 y 70

