Samonios fête de l’entre deux mondes Tréhorenteuc vendredi 31 octobre 2025.
Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2025-10-31 11:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-10-31
Le village de Tréhorenteuc fête le Nouvel An Celtique; rendez-vous dans les différents commerces pour profiter de contes, démonstration de forge, ateliers créatifs, jeu de piste, goûter, concert, soirée jeu loup-garou .
Vendredi 31, de 10h30 à 19h atelier récup-nature (gratuit), lanterne-citrouille (3€) et goûter sous la halle, initiation à la forge à partir de 14h (30€), contes avec Ki-Noz et chasse aux bonbons à partir de 16h30(6/8€).
Concours de déguisement à 18h30.
Soirée Karaoké au Bar d’en face et concert Les Crêtes Brulées à 22h (6€/sur réservation lien ci-contre).
Samedi 1er, de 11h à 19h atelier chapeau-grigri (6€) chez Un jour de Lune, initiation à la forge à partir de 14h (30€), contes avec Jean Le Raconte’Art toutes les 45 min à partir de 14h, dans les commerces.
Balade contée à 16h30 (8/12€/ sur réservation 06 75 56 18 56 ).
Veillée contée avec Ozégan à la Maison des Sources à 19h (22€/sur réservation 06 16 44 79 25).
Soirée jeu immersif Loup-garou à l’Auberge à 19h (24.5€/sur réservation 02 97 70 52 60). .
Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60
