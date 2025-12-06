Sample Comme Bonjour La Visitation Limoges

Sample Comme Bonjour

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

2026-02-03

2026-02-14

Sample comme bonjour est une exposition organisée par le collectif artistique Sans plus. En présentant des artistes issus de l’ensad Limoges elle répond à un souhait de mettre en avant une scène locale. Le mot sample, issu du lexique de la sphère des dj, est un anglicisme trouvant ces sources dans l’échantillonnage d’enregistrements sonores découpés puis ré-assemblés dans le but d’obtenir une nouvelle production.

Le titre de l’exposition met en avant une volonté d’aller chercher dans la matière, pouvant être sonore, langagière ou encore iconographique, des éléments à réemployer.

Dans un monde où ralentir et se perdre sont des plaisirs difficiles à saisir, Sample comme bonjour se voit comme une invitation à faire quelques arrêts.

Le vernissage du vendredi 6 février accueillera une performance sonore, dialogue entre la pratique de l’artiste céramiste Adèle Gervaise et la musicienne Fanny .

