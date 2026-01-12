Samse Biathlon National Tour Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie
Samse Biathlon National Tour Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie samedi 24 janvier 2026.
Samse Biathlon National Tour
Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Rendez-vous au domaine nordique des Contamines pour la 5e étape du circuit SAMSE Biathlon National Tour 2025-2026 !
Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com
English :
The 5th leg of the SAMSE Biathlon National Tour 2025-2026 takes place at Les Contamines Nordic ski resort
L’événement Samse Biathlon National Tour Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie