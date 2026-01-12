Samse Biathlon National Tour Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie

Samse Biathlon National Tour

Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Rendez-vous au domaine nordique des Contamines pour la 5e étape du circuit SAMSE Biathlon National Tour 2025-2026 !

Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com

English :

The 5th leg of the SAMSE Biathlon National Tour 2025-2026 takes place at Les Contamines Nordic ski resort

