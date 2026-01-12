SAMSE National Tour Biathlon Zone Nordique Altiport Les Allues
SAMSE National Tour Biathlon Zone Nordique Altiport Les Allues dimanche 18 janvier 2026.
SAMSE National Tour Biathlon
Zone Nordique Altiport Méribel Centre Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Les meilleurs biathlètes français, participent aux épreuves individuelles du SAMSE National Tour pour décrocher les titres de champions de France de biathlon.
Zone Nordique Altiport Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr
English : SAMSE National Tour Biathlon
The best French biathletes, participate in the individual events of the SAMSE National Tour to win the French Biathlon championship titles.
L’événement SAMSE National Tour Biathlon Les Allues a été mis à jour le 2026-01-09 par Méribel Tourisme