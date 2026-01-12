SAMSE National Tour Biathlon Zone Nordique Altiport Les Allues

SAMSE National Tour Biathlon

Zone Nordique Altiport Méribel Centre Les Allues Savoie

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Les meilleurs biathlètes français, participent aux épreuves individuelles du SAMSE National Tour pour décrocher les titres de champions de France de biathlon.

Zone Nordique Altiport Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

English : SAMSE National Tour Biathlon

The best French biathletes, participate in the individual events of the SAMSE National Tour to win the French Biathlon championship titles.

