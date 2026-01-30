SAMSE National Tour Coupe de France de Biathlon 2025-2026 route de Gève Autrans-Méaudre en Vercors

SAMSE National Tour Coupe de France de Biathlon 2025-2026

route de Gève Stade de Biathlon David Moretti Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Rendez-vous sur le plateau de Gève, au stade David Moretti, pour la 6e étape du circuit SAMSE National Tour 2025-2026.

route de Gève Stade de Biathlon David Moretti Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 30 70 info.autrans@otivercors.com

Join us on the Gève plateau, at the David Moretti stadium, for the 6th stage of the SAMSE National Tour 2025-2026.

L’événement SAMSE National Tour Coupe de France de Biathlon 2025-2026 Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors