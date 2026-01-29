SAMSE NATIONAL TOUR Coupe de France de Saut à ski & Combiné nordique Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans-Méaudre en Vercors

SAMSE NATIONAL TOUR Coupe de France de Saut à ski & Combiné nordique

Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

L’Union Sportive d’Autrans vous donne rendez-vous aux tremplins olympiques de saut à ski et au domaine nordique de Gève pour cette étape du SAMSE National Tour de combiné nordique et saut par équipe !

Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 30 70 presidentusautrans@gmail.com

The Union Sportive d’Autrans invites you to the Olympic ski jumps and the Gève Nordic ski area for this stage of the SAMSE National Tour of Nordic combined and team jumping!

