Samse National Tour Coupe de France ski de fond

Arvieux Hautes-Alpes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

La Coupe de France de ski de fond est de retour dans le Queyras! Le domaine nordique d’Arvieux accueille une nouvelle étape du SAMSE National tour les samedi 13 et dimanche 14 décembre.

Les coureurs comptent sur toi pour venir les soutenir !

Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur scqfond@gmail.com

English : Samse National Tour French Cross-Country Skiing Cup

The French Cross-Country Skiing Cup is back in the Queyras! The Arvieux Nordic ski area hosts a new stage of the SAMSE National Tour on Saturday December 14 and Sunday December 15.

The racers are counting on you to come and support them!

German : Samse National Tour Coupe de France ski de fond

Der französische Langlaufcup ist zurück im Queyras! Am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember findet im nordischen Gebiet von Arvieux eine weitere Etappe der SAMSE National Tour statt.

Die Läufer zählen auf deine Unterstützung!

Italiano : Samse National Tour Coupe de France ski de fond

La Coppa di Francia di sci di fondo torna nel Queyras! L’area nordica di Arvieux ospiterà una nuova tappa del Tour Nazionale SAMSE sabato 14 e domenica 15 dicembre.

I corridori contano su di voi per venire a sostenerli!

Espanol : Samse National Tour Coupe de France ski de fond

¡La Copa de Francia de Esquí de Fondo vuelve al Queyras! El espacio nórdico de Arvieux acoge el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre una nueva etapa del Circuito Nacional SAMSE.

Los corredores cuentan con su apoyo

