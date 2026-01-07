SAMSE National Tour Etape 5 Les Fourgs

SAMSE National Tour Etape 5

La Coupe Les Fourgs Doubs

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-22 15:00:00

2026-02-21

Organisé par l’ASOP.

5 étape du SAMSE National Tour.

Samedi KO sprint libre (1,3km). Après la phase de qualification (départ en individuel en contre la montre), se déroule les phases finales 1/4, 1/2 et finale.

Dimanche courses en style classique. Team sprint mixte pour les U16, relais mixte pour les U18 et un contre la montre de 10km pour les U20 et séniors.

Buvette et petite restauration sur place. .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@asop.fr

