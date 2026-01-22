SAMSE National Tour saut à ski et combiné nordique Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie

SAMSE National Tour saut à ski et combiné nordique

Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

Rendez-vous au tremplin de saut du Nivorin et au domaine nordique des Contamines pour cette étape du SAMSE National Tour U15 et U17 de combiné nordique et saut par équipe !

Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 clubcontaminesski@gmail.com

Join us at the Nivorin ski jump and the Contamines Nordic ski area for this stage of the SAMSE National Tour U15 and U17 Nordic combined and team jumping events!

L’événement SAMSE National Tour saut à ski et combiné nordique Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie